देहरादून: पूर्व जिलाधिकारी आर राजेश कुमार द्वारा शराब की ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान (campaign against over rating) चलाया गया था. अभियान के दौरान कई शराब दुकानदारों के खिलाफ लाखों रुपए की जुर्माना कार्रवाई की गई थी. जिलाधिकारी के बदल जाने के बाद यह अभियान बंद हो गया है. दुकानों पर ओवर रेटिंग दोबारा से शुरू हो गई है. ऐसे में शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग को लेकर एक वीडियो वायरल भी हो रहा है. जिलाधिकारी का कहना है कि समय-समय पर आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है. जिस तरह से ओवर रेटिंग की शिकायत आ रही है, तो सभी एसडीएम को चेकिंग अभियान के लिए निर्देशित किया है. साथ ही आबकारी विभाग के साथ बैठक भी गई है.

शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग का खेल (over rating started at liquor shops) रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अगर कोई ग्राहक ओवर रेटिंग के खिलाफ बोलता है, तो उसके साथ मारपीट की जाती है. ऐसा ही मामला प्रेमनगर में स्थित एक शराब की दुकान से सामने आया है. यहां जब एक युवक ने ओवर रेटिंग के खिलाफ बोला तो उसके साथ दुकानदार ने मारपीट शुरू कर दी. यह वीडियो शहर भर में वायरल हो रहा है. हालांकि, मामले में थाना प्रेमनगर पुलिस ने शराब की दुकानदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है.

पढे़ं- गढ़वाल विवि छात्रसंघ चुनाव: 6500 छात्र करेंगे मताधिकार का प्रयोग, अब तक 16 छात्रों ने करवाया नॉमिनेशन

मामले में जिलाधिकारी सोनिका (Dehradun District Magistrate Sonika) ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा लगातार ओवर रेटिंग को रोकने के लिए अभियान चलाया जाता रहता है. जिस तरह से शिकायतें मिल रही हैं उसके बाद इस काम में और तेजी लाई जाएगी. ओवर रेटिंग की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है.