देहरादून: राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले (Dengue cases in Dehradun) लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आज डेंगू के 5 मामले (5 cases of dengue reported in Dehradun) सामने आये हैं. जिसके बाद देहरादून जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 48 हो गई है. लगातार बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की चिंताएं बढ़ गई हैं.

देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज उप्रेती के मुताबिक बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है. जैसे ही मानसून कमजोर होगा तो डेंगू के केस बढ़ने लगेंगे. ऐसे में सितंबर माह में डेंगू का खतरा बना हुआ है. 15 अक्टूबर के बाद डेंगू के मामलों में कमी आ सकती है.

उन्होंने बताया देहरादून जिले में रोजाना 4 से 5 डेंगू मरीज पाए जा रहे हैं. इसके मामले और बढ़ने की संभावनाएं हैं. स्वास्थ विभाग में डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां भी की हैं. डेंगू की बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए सवा सौ बेड आरक्षित किए गए हैं.

डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला मलेरिया अधिकारी और नगर निगम की टीमें संयुक्त रूप से फागिंग अभियान चला रही है. इसके अलावा घरों और प्रतिष्ठानों में लार्वा पाए जाने पर नगर निगम को चालान काटने को कहा गया है. स्वास्थ विभाग का कहना है डेंगू के प्रति लोग जागरूक रहे. अपने घरों के आसपास साफ-सफाई रखें. जिससे डेंगू को बढ़ने से रोका जा सके.