1. केंद्रीय कैबिनेट बैठक: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लगा सकती है.

2. दिल्ली दौरे पर ममता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पांच दिवसीय दौरे पर दिल्ली आ रही हैं. इस दौरे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी. वो विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलेंगी.

3. कैट 2022 के लिए आवेदन: कैट 2022 (CAT 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर 14 सितंबर 2022 तक अपना आवेदन कर सकते हैं.

4. अग्निवीर भर्ती: अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2022 से शुरू है. आज अग्निवीर भर्ती रैली 2022 आवेदन की लास्ट डेट है. आर्मी में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन एवं क्लर्क पदों पर भर्ती की जाएगी.

5. राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक: आज सुबह 11.30 बजे सचिवालय में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे. जिसके बाद वह 1064 सुशासन एवं पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सम्बन्ध में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. वहीं, आज अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा सचिवालय संघ के साथ वेतनमान डाउन ग्रेड मामले में वित्त एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

6. मौसम अलर्ट: मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. मुख्य रूप में पहाड़ी इलाकों के लिए अलर्ट है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है.

7. कॉमलवेल्थ 2022: आज महिला शॉट पुट में मनप्रीत कौर फाइनल खेलेंगी. वहीं, बॉक्सिंग महिला क्वॉर्टर फाइनल (45-48kg) में नीतू vs निकोल क्लाइड (नॉर्दन आयरलैंड), महिला क्वॉर्टर फाइनल (48-50kg) में निकहत जरीन vs हेलेन जोन्स (वेल्स) का मुकाबला होगा. पुरुष क्वॉर्टर फाइनल (54-57kg) में हुसम उडिन मोहम्मद vs ट्राइएगेन मॉर्निंग (नामीबिया) और 75-80kg वर्ग में आशीष कुमार vs आरोन बोवेन (इंग्लैंड) के बीच मुकाबला होगा. इसके साथ ही जुडो, स्क्वैश, टेबल टेनिस और वेटलिफ्टिंग के मुकाबले भी होंगे.

8. कल्कि जयंती: हिंदू धर्म शास्त्रों में हर साल सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है. सनातन धर्म में कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है. ये भगवान विष्णु का दसवां अवतार है, जो अभी तक नहीं लिया गया है.