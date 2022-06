1. विश्व पर्यावरण दिवस: हर साल दुनियाभर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरुकता पैदा की जा सके. हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है और इस साल की थीम है- Only One Earth- Living Sustainably in Harmony with Nature है.

2. मिट्टी बचाओ आंदोलन को संबोधित करेंगे पीएम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' एक वैश्विक पहल है, जिसका मकसद लोगों को मिट्टी की बिगड़ती सेहत के बारे में जागरूक करना और इसमें सुधार लाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है.

3. बनारस रहेंगे राष्ट्रपति: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे. गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे. एयरपोर्ट से निकलकर राष्ट्रपति सीधे बरेका जाएंगे. शाम को बरेका से निकलकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे.

4. यह ट्रेन रहेंगी रद्द: प्रयागराज से योगनगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली 14229 अप ट्रेन का संचालन आज और कल भी बंद रहेगा. देहरादून, काठगोदाम, देहरादून के बीच 12091 व 12092 एक्सप्रेस आज नहीं चलेगी. वापसी में सहारनपुर से प्रयागराज 14512 का संचालन भी नहीं होगा. हरिद्वार चंदौसी 04360 डाउन भी नहीं चलाई जाएंगी. मुरादाबाद-सहारनपुर के बीच 04301 एवं 04302 ट्रेन का संचालन भी निरस्त किया गया है.

5. UPCL करेगा जनसुनवाई: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से आज जनसुनवाई होनी है, उसके बाद तय होगा कि बिजली महंगी होगी या नहीं. जनसुनवाई में आयोग की तरफ से लोगों की आपत्तियों को सुना जाएगा. उपभोक्ता ऊर्जा निगम की बिजली के दाम बढ़ाए जाने के तर्क को लेकर अपनी बात रख पाएंगे.

6. UPSC प्रीलिम्स 2022: यूपीएससी (UPSC) सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा आज आयोजित होगी. यह परीक्षा ऑफलाइन आयोजित होगी. जो उम्‍मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपने एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के साथ सभी जरूरी चीजें लेकर एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना अनिवार्य है. प्रीलिम्‍स परीक्षा में 2 पेपर होंगे. जनरल स्टडीज में 100 सवाल होंगे जबकि जनरल स्‍टडीज में 80 सवाल होंगे.

7. मौसम अपडेट: देश के कई राज्यों में हीटवेट यानी अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा-दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थिति की संभावना है. उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ के घाटी वाले इलाकों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है. प्रदेश के मैदानी जिलों में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

8. होटल व्यापारियों का प्रदर्शन: चारधाम में ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने और जगह-जगह बैरियरों पर यात्रियों को रोके जाने के विरोध में आज उत्तरकाशी में होटल कारोबारी प्रदर्शन करेंगे. कारोबारियों ने विरोध में गंगोत्री हाईवे चक्काजाम करने का निर्णय लिया है. श्रीनगर गढ़वाल में भी प्रदर्शन होगा.

9.स्कंद षष्ठी व्रत: हर महीने की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक स्कंद षष्ठी का व्रत संतान की उन्नति सुखी जीवन के लिए रखा जाता है. स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की विधिवत पूजा की जाती है.