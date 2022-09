शिक्षक दिवस 2022: हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. भारत में शिक्षक दिवस भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. दरअसल, उन्होंने अपने छात्रों से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी.

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बात करेंगे पीएम मोदीः शिक्षक दिवस (5 सितंबर) के मौके पर, पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ शाम 4:30 बजे बातचीत करेंगे. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं. इस साल इन पुरस्कारों के लिए देश भर से 45 शिक्षकों का चयन तीन चरणों की एक कठोर एवं पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है.

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर यानी आज शिक्षक दिवस के अवसर पर चयनित पुरस्कार विजेताओं को 'शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022' प्रदान करेंगी. चयनित शिक्षक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेंत अन्य क्षेत्रों से हैं. यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा और शिक्षा मंत्रालय के दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा.

उत्तराखंड के दो शिक्षकों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मूः शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) देशभर में शिक्षा के क्षेत्र बेहतर योगदान (Better contribution in the field of education) देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेंगी. उत्तराखंड से हरिद्वार के प्रदीप नेगी और कुमाऊं से कौस्तुभ जोशी का चयन किया गया. जिन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी.

अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर धामीः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के शहीद स्थल खुमाड़ में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जनसभा का संबोधित करेंगे. इसके बाद शिक्षक दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित 'बोधिसत्व मंथन' कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे.

उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंकाः मॉनसून सीजन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन बारिश का दौर थमता नहीं दिख रहा है. उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं से गर्जन के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ ही कहीं-कहीं आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है.

दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमारः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar on three day Delhi tour) मिशन 2024 (CM Nitish Mission 2024) को लेकर अब दिल्ली में बैठक करने वाले हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना में आकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर चुके हैं. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर (Nitish Kumar visit to Delhi from September 5) को जनता दरबार करने के बाद शाम में दिल्ली जाएंगे. हालांकि अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है.