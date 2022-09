नौसेना में शामिल होगा INS Vikrant

भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत (INS Vikrant) नौसेना में शामिल होगा. इस अवसर कोच्चि में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद रहेंगे. इसी दौरान नेवी के नए ध्वज का भी अनावरण किया जाएगा.

नौसेना में शामिल होगा INS Vikrant

मंगलुरू को ₹3,800 करोड़ का तोहफा देंगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपये की मशीनीकरण और औद्योगीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और एक मेगा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. पीएम आधिकारिक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहां गोल्डफिंच शहर के मैदान पहुंचेंगे.

मंगलुरू को ₹3,800 करोड़ का तोहफा देंगे पीएम

मसूरी गोलीकांड की बरसी

1 सितंबर 1994 को हुए खटीमा गोलीकांड के अगले ही दिन 2 सितम्बर को मसूरी गोलीकांड हुआ था. खटीमा की घटना के विरोध में मसूरी में मौन जुलूस निकाल रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस और पीएसी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. आज उसी मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी है.

मसूरी गोलीकांड की बरसी

वसीम रिजवी करेंगे सरेंडर

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी आज धर्म संसद के दौरान कथित अमर्यादित भाषणों का प्रयोग मामले में हरिद्वार जिला कारागार में सरेंडर करेंगे. त्यागी मेडिकल जमानत पर तीन माह के लिए जेल से बाहर आए थे.

वसीम रिजवी करेंगे सरेंडर

दिल्ली जाएंगे प्रेमचंद अग्रवाल

मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे. इस बैठक में जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको नामित किया गया है.

दिल्ली जाएंगे प्रेमचंद अग्रवाल

मौसम अलर्ट

उत्तराखंड में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी है. देहरादून, चंपावत और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका और पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तीव्र बौछार और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम अलर्ट

NEET Answer Key पर आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट

31 अगस्त को NEET Answer Key 2022 जारी होने के बाद उम्मीदवार आज रात 11.50 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्तियों को परीक्षा पोर्टल पर लॉग-इन करके दर्ज कराया जा सकता है. इसके लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क भी भरना होगा, जो कि आंसर-की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के लिए अलग-अलग होगा.

NEET Answer Key पर आपत्ति दर्ज

संतान सप्तमी

आज मनाया जाएगा Santan Saptami व्रत. ये व्रत संतान की दीर्घायु के लिए खास माना जाता है. तिथि सुबह 11.16 से शुरू हो रही है.

संतान सप्तमी

World Coconut Day 2022

2009 से हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है. इसे मनाने का उद्देश्य नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ इसकी उपयोगिता व फायदों को लोगों तक पहुंचाना है. इस साल का थीम (World Coconut Day Theme) 'खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती' (Growing Coconut For Better Future and Life) रखा गया है.