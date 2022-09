कर्नाटक और केरल जाएंगे पीएम मोदीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 व 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल जाएंगे. 1 सितंबर यानी आज पीएम मोदी कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्रम जाएंगे. जबकि, 2 सितंबर को पीएम मोदी कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत शुरू करेंगे.

खटीमा गोलीकांड की बरसीः उधमसिंह नगर के खटीमा में 1 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से गोली चलाई गई थी. खटीमा गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे. उनकी याद में हर साल खटीमा में एक सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है.

रुड़की में भाकियू का महापंचायतः भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट 1 सितंबर यानी आज रुड़की में महापंचायत करेगा. महापंचायत में सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा. हरिद्वार आए भाकियू टिकैत गुट के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि अगर सरकार महापंचायत के बाद भी अपना रवैया नहीं बदलती है तो फिर राजधानी देहरादून को जाम कर दिया जाएगा.

उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंकाः उत्तराखंड में बारिश से लोगों की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रहा है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया (issued yellow alert regarding rain) है. मौसम विभाग के अलर्ट (Uttarakhand heavy rain alert) के बाद शासन और प्रशासन भी अलर्ट है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया (yellow alert regarding rain for 6 district) है.

यमुना एक्सप्रेसवे को टोल होगा महंगाः यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Expressway Industrial Development Authority) ने हाल ही में टोल टैक्‍स में बढ़ोतरी का निर्णय लिया था. ऐसे में आज से बढ़ा हुआ टोल टैक्‍स लिया जाएगा. छोटे वाहनों को प्रति किलोमीटर 10 पैसे ज्यादा टोल देना होगा. वहीं, बड़े कमर्शियल गाड़ियों पर प्रति किलोमीटर 52 पैसे ज्यादा टोल चुकाना होगा.

प्रॉपर्टी खरीदना हो जाएगा महंगाः अगर आप प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे है तो अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. 1 सितंबर यानी आज से यूपी के गाजियाबाद में घर, मकान और प्‍लाट सहित सभी प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा. सरकार ने गाजियाबाद का सर्किट रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है. सर्किल रेट में 2 से 4 फीसदी तक की वृद्धि की गई है.

महंगी हो सकती है गैस: हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है. ऐसे में माना जा रहा है कि एक सितंबर यानी आज पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर ( LPG Cylinder) की कीमत को रिवाइज कर सकती है. जिससे एलपीजी (LPG) के दाम बढ़ सकते हैं.

एजेंट को मिलेगा कम कमीशनः आईआरडीएआई (IRDAI) ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया है. अब इंश्योरेंस कमीशन पर एजेंट को 30 से 35 प्रतिशत के बजाय केवल 20 प्रतिशत ही कमीशन मिलेगा. इससे लोगों के प्रीमियम में कमी आएगी और उन्हें राहत मिलेगी.

पीएनबी में खाता है तो रखें ध्यानः पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक अपनी केवाईसी (KYC) को अपडेट कराने की डेडलाइन दी थी. जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई हैं, उनका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है.