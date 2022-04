मसूरी: ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन (Mussoorie Traders and Welfare Association) ने नगर पालिका परिषद से शहर में सिटी बस संचालन (operation of city bus in mussoorie) करने की मांग की है. इसको लेकर मसूरी एसोसिएशन ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी यूडी तिवारी (Executive Officer UD Tiwari) को ज्ञापन सौंपा है. साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर धरना व विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.

मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल (President Rajat Agarwal) ने कहा कि नगर पालिका ने ₹50 लाख से ज्यादा खर्च कर दो सिटी बसों को खरीदा था. हालांकि, पूर्व में इन बसों का संचालन भी किया गया लेकिन दुःख की बात ये है कि लाखों की लागत से खरीदी गई एक बस 3 साल से लाइब्रेरी किंक्रेग रोड पर खड़ी है. दूसरी बस का संचालन भी पिछले दिनों रोक दिया गया है. इस कारण मसूरी झड़ीपानी, बार्लोगंज, इंदिरा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, हैप्पी वेली, हाथी पांव आदि की जनता को शहर में आने-जाने हेतु बहुत अधिक कठिनाई हो रही है.

मसूरी में सिटी बस के संचालन की मांग

उन्होंने कहा कि खासकर स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है. लेकिन नगर पालिका के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. नगर पालिका ने ₹50 लाख कीमत की दो बसें खरीदीं थीं. इन बसों का उपयोग में ना आना जनता के पैसों का दुरुपयोग है और जनता के साथ नाइंसाफी है.

उन्होंने कहा कि अगर जल्द पालिका प्रशासन द्वारा सिटी बस का संचालन 15 दिनों के भीतर शुरू नहीं किया गया, तो 5 मई को मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य और मसूरी की जनता के साथ बार्लोगंज, सेंट जॉर्ज कॉलेज के गेट के सामने विरोध-प्रदर्शन व धरना देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी.