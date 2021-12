मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में तापमान गिरने (Temperature is falling in Mussoorie) से ठिठुरन बढ़ गई है और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटक मालरोड सहित अन्य जगह घूमते नजर आ रहे हैं. लेकिन इस बार नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था (not arrange bonfire in Mussoorie) नहीं कराई गई है. ठंड से बचने के इंतजाम केवल कागजों तक ही सीमित लग रहे हैं.

पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार ठंड बढ़ रही है, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. वहीं गरीब और मजदूर वर्ग काफी परेशान हैं. मसूरी के मुख्य चौराहों पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा विगत वर्षों में अब तक अलाव की व्यवस्था करा दी जाती थी, लेकिन इस बार नगर निगम ने शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की है. अलाव जलाने की सिर्फ खानापूर्ति हो रही है. जिससे गरीब और मजदूर वर्ग काफी मायूस है.

लोगों की मानें तो ठंड से बचने के लिए आम व्यक्ति हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहा है. परंतु गरीब और मजदूर वर्ग का एकमात्र सहारा अलाव होता है. लोगों का कहना है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा जल्द अलाव की व्यवस्था किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है.उन्होंने कहा कि पालिका के जनप्रतिनिधियों को गरीब और मजदूर वर्ग के लोग नजर नहीं आ रहे हैं.

वहीं अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के निर्देशों के बाद जल्द मसूरी में आलाव की व्यवस्था कराई जा रही है. जिसको लेकर संबंधित विभाग को जल्द सभी मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि अलाव जलाने को लेकर सभी कार्रवाई पूरी कर दी गई है.