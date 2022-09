देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की (minor girl missing from dehradun) जो 25 अगस्त को घर से कहीं चली गई थी, उसे पुलिस ने जनपद सांगली महाराष्ट्र से बरामद (Minor girl recovered from Maharashtra) किया है. साथ ही मौके से आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया (accused who took away the minor also arrested) गया है. पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर देहरादून आ गई है. पीड़िता के बयानों के आधार पर पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई.

25 अगस्त को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई की उनकी नाबालिग बहन घर से कहीं चली गई है, जो वापस नहीं आई है. पीड़िता की तहरीर के आधार मुकदमा पंजीकृत किया गया. नाबालिग की बरामदगी के लिए टीम गठित की गई. गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर के आधार पर आरोपी भरत सिंह कठायत निवासी पीपली पिथौरागढ़ का नाम सामने आया. आरोपी और नाबालिग लड़की ने अपना मोबाइल फोन घटना के दिन से ही बंद किया हुआ था. पुलिस पूछताछ के आधार पर पीड़िता और आरोपी की जानकारी प्राप्त हुई कि वह जिला सांगली महाराष्ट्र में मौजूद है.

इस आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी पर गठित पुलिस टीम द्वारा 22 सितंबर को पीड़िता को आरोपी भरत सिंह कठायत के कब्जे से जनपद सांगली महाराष्ट्र से बरामद किया गया. थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी मुकेश त्यागी ने बताया आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर देहरादून आए. पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई. साथ ही पीड़िता को परिजनों के सुपुर्द किया गया. आरोपी को अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया.