देहरादूनः जर्मन की सरकारी कंपनी जीआईजेड के वहन से शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित राज्य से अध्ययन यात्रा के लिए जर्मनी गई है. वहीं टीम ने फ्रैंकफर्ट शहर में स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीपल सिसोर्सज फैसिलिटी फोर वैस्ट टू एनर्ज प्लांट (state of art Multiple resource facility For waste to energy plant) का बारीकी से निरीक्षण कर जानकारी हासिल की.

मंगलवार को निरीक्षण कर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीपल सिसोर्सज फैसिलिटी ( state of art Multiple resource facility) का निरीक्षण किया गया. उन्होंने बताया कि एमआरएफ (multiple resource facility) प्लांट में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर तथा आसपास 250 किमी का विभिन्न प्रकार का कूड़ा एकत्र किया जाता है. इसे वैज्ञानिक तकनीकी से 7 प्रकार से पृथक करने के बाद रिसाइकल करने के लिए प्रोसेसिंग सेंटर भेज दिया जाता है.

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी निरीक्षण किया.

स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीपल सिसोर्सज फैसिलिटी फोर वैस्ट टू एनर्ज प्लांट का निरीक्षण.

इसके बाद मंत्री अग्रवाल ने टीम के साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि इस प्लांट में निचले स्तर के कूड़े से बिजली उत्पादन किया जाता है. मंत्री अग्रवाल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बहुत अहम जानकारियां हासिल हुईं हैं. इसे उत्तराखंड में भी अपनाया जा सकता है. इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडे, अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार दयानंद सरस्वती, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश राहुल गोयल, कंपनी जीआईजेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर फिऑन, लीगल एडवाइजर क्रिस्टोफर, जूनियर टेक्निकल एडवाइजर एनिका आदि उपस्थित रहे.