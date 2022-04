देहरादून: उत्तराखंडवासियों को जल्द ही गर्मी और वनाग्नि से राहत मिलने वाली (rain and hailstorm in Uttarakhand) है. मौसम विभाग (Meteorological Department) की मानें तो आगामी 21 और 22 अप्रैल को उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. इससे जहां तापमान में गिरवाट आएगी तो वहीं वनाग्नि पर भी काबू पाया जा सकेगा (relief from heatwaves in Uttarakhand).

उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. सूरज के तेवर देख लोगों के पसीने छूट रहे हैं. मौसम विभाग की मानें तो आगामी 20 अप्रैल तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं. हालांकि पहाड़ी जिलों में गर्मी का ये प्रकोप 19 अप्रैल के बाद कुछ हल्का हो जाएगा. क्योंकि पहाड़ी जिलों में 19 और मैदानी इलाकों में 20 के बाद बारिश और ओलावृष्टि की उम्मीद है.

वहीं वर्तमान हालात पर बात करें तो मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है. आज 18 अप्रैल को मैदानी इलाकों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, जो सामान्य से तीन से चार डिग्री ज्यादा है. देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अभी प्रदेश में तामपान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिकतम चल रहा है. विक्रम सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल तक तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा. वहीं, 21 और 22 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी. पहाड़ी जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिलेगी. वहीं, मैदानी इलाकों में बारिश में साथ आंधी देखने को मिलेगी. दो दिन की यह बारिश बढ़ते तापमान से प्रदेश में लोगों को राहत देगी.

बता दें कि मार्च महीने में सूरज की तपिश से तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री ऊपर चला गया था. यही कारण है कि मार्च से सूरज आग उगल रहा था. वहीं, अप्रैल के प्रथम सप्ताह के बाद 13 और 14 अप्रैल को हुई बारिश से तापमान में थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद तापमान में फिर वृद्धि देखने को मिल रही है.