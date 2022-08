डोईवालाः देहरादून के डोईवाला चौक (Dehradun Doiwala Chowk) की तस्वीर बदलने जा रही है. चौक पर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की घोड़े पर सवार प्रतिमा (Statue of Martyr Major Durga Malla) लगाई जाएगी. साथ ही 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराता (Tricolor will be hoisted at Doiwala Chowk) नजर आएगा. गुरुवार को डोईवाला चौक के सौंदर्यीकरण के लिए शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने भूमि पूजन व शिलान्यास किया. मंत्री अग्रवाल ने कहा कि शहीद मेजर दुर्गा मल्ल आजाद हिंद फौज (Indian National Army) के प्रथम गोरखा सैनिक थे. उन्होंने लड़ाई लड़ते देश के लिए बलिदान दे दिया था.

डोईवाला नगर पालिका के सभासद गौरव मल्होत्रा ने बताया कि उनके द्वारा ही प्रतिमा लगाने और 100 फीट पर तिरंगा फहराने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में दिया गया था. उन्होंने कहा कि जब देश की आजादी में प्राणों को न्योछावर करने वाले शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी, तो उनकी बहादुरी की गाथा भी लोगों को बताई जाएगी. साथ ही 100 फीट की ऊंचाई पर देश की आन बान शान तिरंगा झंडा चौक की शोभा बढ़ाएगा.

डोईवाला चौक पर लगेगी शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की प्रतिमा

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि 18 लाख की लागत से यह कार्य किया जा रहा है. डोईवाला चौक के रेलवे रोड पर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की प्रतिमा ब्लैक मार्बल से बने घोड़े पर सवार स्थापित की जा रही है. तीन महीने के भीतर प्रतिमा लगने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.