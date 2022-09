देहरादून: झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती (Jhabreda MLA Virendra Jati) के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति विपिन कुमार सहित कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की (Many people took membership of Congress party). इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा (Congress state president Karan Mahara) और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे.

पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में झबरेड़ा विधानसभा से आए लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई. इस मौके पर करन माहरा ने कहा भाजपा हर प्रदेश में समाज को बांटने का काम कर रही है. विभिन्न दलों से आए साथियों के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से संगठन को मजबूती प्रदान होगी.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड मूल की महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

करन माहरा ने निशाना साधते हुए कहा भाजपा के नाकारापन के कारण आज लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं. कांग्रेस में शामिल हुए लोगों की संख्या से प्रतीत होता है कि भाजपा के कुशासन से समाज का हर तबका त्रस्त हो चुका है. बीते 6 साल से राज्य का विकास ठप हो चुका है. वहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है. जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा ने अपने चेहतों और रिश्तेदारों को बैक डोर से नौकरी देने का काम किया है.