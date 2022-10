देहरादून: विकासनगर बसंतपुर क्षेत्र में चोरी (Theft in Vikasnagar Basantpur area) करने आये एक नशेड़ी युवक ने चौकीदार को बेरहमी से मौत (Watchman murdered in Vikasnagar) के घाट उतार दिया. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारे को तीन घंटे में ही गिरफ्तार (killer of the watchman arrested in Vikasnagar) कर लिया.

पुलिस की गिरफ्त में आया हत्यारोपी सुल्तान पुत्र गुलजार नशे की लत को पूरा करने के लिए पहले भी कई अपराधों में जेल जा चुका है. 22 वर्षीय हत्यारोपी सुल्तान थाना विकासनगर अंबाड़ी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से कत्ल करने का डंडा, खून से लथपथ सने हुए कपड़े, जूते और चौकीदार से लूटे गए 1250 रुपये बरामद हुए हैं.

घटना का खुलासा करती पुलिस.

क्या था घटनाक्रम: पुलिस जांच-पड़ताल के अनुसार ड्रग्स का आदी हत्यारा सुल्तान देर रात लगभग ढाई बजे विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत कैनाल रोड बसंतपुर स्थित एक वर्कशॉप चोरी करने पहुंचा. तब मोटर गैराज के बाहर 75 वर्षीय बुजुर्ग राजकुमार चौकीदार ने उसे धर दबोचने का प्रयास किया. मगर हत्यारे सुल्तान ने चौकीदार के ही पास में पड़े डंडे से उसके सिर पर जबरदस्त प्रहार किया.

जिसके बाद उसे पीट पीटकर बेरहमी से मार डाला. इतना ही नहीं पुलिस खुलासे के मुताबिक आरोपी सुल्तान ने चौकीदार राजकुमार को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी जेब से 1250 रुपये भी लूटे. जिसके बाद वौ मौके से फरार हो गया.

हत्यारे के भाई इलाके का हिस्ट्रीशीटर: देहरादून पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग चौकीदार की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी सुल्तान का भाई हैदर विकासनगर क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. जिसके खिलाफ 8 से अधिक संगीन मुकदमे पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं.