ऋषिकेश: नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे एक कांवड़िए को अचानक सड़क पर हार्ट अटैक (Heart attack to Kanwariya in Neelkanth) आ गया. बेहोशी की हालत में कांवड़िया सड़क पर गिरा तो साथियों ने जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी. पास में ही ड्यूटी कर रहे कालागढ़ थाना प्रभारी अमरजीत सिंह रावत (Kalagarh police station in charge Amarjit Singh Rawat) ने तत्काल अपने साथियों के साथ मिलकर बेहोश कांवड़िए को गोद में उठाकर पास के एक क्लीनिक में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया. वहां से एंबुलेंस की मदद से कांवड़िए को अस्पताल (Kanwariya Referred from Neelkanth to hospital) भेज दिया गया. फिलहाल कांवड़िए की जान खतरे से बाहर है.

जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे एक कांवड़िए को खैरखाल के पास हार्ट अटैक आ गया. कांवड़िए के साथियों ने सड़क पर हार्ट अटैक की वजह से बेहोश हुए साथी की जान बचाने के लिए अस्पताल के बारे में पूछताछ करनी शुरू की. मामला जैसे ही पास में ड्यूटी कर रहे कालागढ़ थाना अध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत के कानों में पहुंचा तो वह खुद कांवड़िए की जान बचाने के लिए मौके पर पहुंचे.

अपने साथियों के साथ मिलकर अमरजीत सिंह रावत ने कांवड़िए को गोद में उठाकर पास में ही संचालित हो रहे मेला क्लीनिक पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद कांवड़िए को थोड़ी सी राहत मिली. मगर चिकित्सक ने उसे तत्काल अस्पताल भेजने की सलाह दी. एंबुलेंस की व्यवस्था कर अमरजीत सिंह रावत ने कांवड़िए को एंबुलेंस में बैठाया. जिसके बाद वे खुद एंबुलेंस के आगे चलते हुए भीड़ को साइड कराने में लग गए. कुछ दूरी तक रास्ता क्लियर कराने के बाद एंबुलेंस को रवाना किया गया. अमरजीत सिंह रावत ने बताया अस्पताल पहुंचने के बाद कांवड़िए का इलाज जारी है. फिलहाल उसकी जान खतरे से बाहर है.