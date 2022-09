डोईवाला: कई राज्यों में फैला ग्रासी हंट वायरस (Grassy hunt virus in paddy crop) अब डोईवाला भी पहुंच गया है. यह वायरस किसानों की धान की फसल को चौपट (Farmers paddy crop destroyed) कर रहा है. किसानों की गाढ़ी मेहनत की कमाई से तैयार धान की फसल में इस रोग के लगने से मोटे धान की फसल सूखने की कगार पर है. कुछ किसानों ने तो अपनी धान की फसल पर ट्रैक्टर (Farmers drive tractor on paddy crop in Doiwala) चला दिया है. किसानों का कहना है कि इस रोग के लगने से धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है. जिसके कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

किसान प्रीतपाल सिंह व उम्मेद बोरा ने बताया यह रोग मोटे धान की फसल में लगा है. जिससे फसल पूरी तरह सूख चुकी है. किसानों को मजबूरन धान की फसल को नष्ट करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब फसल का तैयार होने का समय आया तो उसमें रोग लग गया. कुछ किसान अब खेत को खाली करने के लिए रोग लगे वाली धान की फसल को नष्ट कर रहे हैं. इसी के साथ साथ किसानों के आगे आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है. किसानों ने मांग की है कि जिन किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है सरकार उन किसानों को उचित मुआवजा दे.

पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह ने बताया कि इतनी मेहनत करने के बाद किसान अपनी फसल को काटने के इंतजार में रहता है. लेकिन जब धान की फसल को काटने का समय आया तो फसल में रोग लग गया. जिससे कुछ किसानों की फसल चौपट हो गई. अब किसान धान की खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हो रहे हैं. जिससे वे दूसरी फसल तैयार कर सकें.

वहीं, कृषि अधिकारी डीएसएस वालों ने बताया कि कई राज्यों में ग्रासी हंट वायरस के लगने से किसानों की धान की फसल खराब होने की खबर है. यह रोग डोईवाला में भी कुछ किसानों की धान की फसल में लगा है. उन्होंने भी खराब फसल को लेकर भ्रमण किया. फिलहाल 15 से 20 हेक्टेयर में इस रोग के लगने की खबर है. उन्होंने बताया यह रोग मोटे धान की फसल में लगा है. जिन किसानों ने बिना उपचार के बीज बोया है उसमें यह रोग लगा है.