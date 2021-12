मसूरी: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie) में आजादी के बाद सबसे बड़ा बैच अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का 96वां फाउंडेशन कोर्स (96th Foundation Course for All India Service Officers) शुरू हो गया है. 475 प्रशिक्षु अधिकारियों का 96वां फाउंडेशन कोर्स 17 मार्च, 2022 तक हैप्पी वैली में एलबीएस अकादमी में चलेगा.

एलबीएस अकादमी मसूरी में 2021 बैच के अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के 96वें फाउंडेशन कोर्स में प्रशिक्षु अधिकारियों को शारीरिक फिटनेस के बारे में जानकारी दी गई. फिटनेस रिजीम इंडक्शन की शुरुआत अकादमी में आयोजित वर्कशॉप सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस एंड मोटिवेशन के साथ हुई. इसमें प्रशिक्षुओं को तनाव प्रबंधन, सही मुद्रा, भोजन की आदतों और चोट प्रबंधन पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया.

भारतीय खेल प्राधिकरण के चिकित्साधिकारी ने वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट सरला और लीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच ने अपनी टीम के साथ चोटों को रोकने और उनसे बचने के बारे में विस्तार से जानकारी दी. कोर्स के दौरान वर्चुअल सेशन के माध्यम से कोविड प्रोटोकॉल के साथ मशहूर लेखक प्रोफेसर गणेश सैली (Renowned author Professor Ganesh Sally) ने मसूरी डाउन द एजेस पर दो घंटे की स्लाइड शो प्रस्तुति दी.

इस दौरान प्रोफेसर गणेश सैली ने मसूरी के हिल-स्टेशन के इतिहास और विरासत से प्रशिक्षु अधिकारियों को परिचित कराया. प्रशिक्षु सभी अधिकारियों को कोविड नियम के तहत वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के साथ ही एम्स ऋषिकेश (AIIMS Rishikesh) और कैलाश अस्पताल देहरादून (Kailash Hospital Dehradun) के चिकित्सा अधिकारियों की टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई.

अकादमी में नियमित कक्षाओं के साथ-साथ नियमित स्वास्थ्य और फिटनेस को समान महत्व दिया जा रहा है. कोर्स के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को फिटनेस ऐप के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट का आकलन करने, उनके कार्य आउटपुट, कैलोरी सेवन, नींद, हाइड्रेशन स्तर और समग्र गतिविधि की निगरानी के साथ-साथ उनकी शारीरिक गतिविधि पर व्यक्तिगत सलाह देने में मदद करने के लिए साझा किया जाएगा.