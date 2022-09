देहरादून: पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरीश पाल (Former Minister of State Harish Pal) गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके कारण आज हरीश पाल को पुलिस ने गिरफ्तार (Former Minister of State Harish Pal arrested) किया है. वह लंबे समय से फरार थे. पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया है. सीएमटी कालोनी डहरिया निवासी हरीश पाल स्वर्गीय एनडी तिवारी सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहे थे. एसएसआई विजय मेहता ने बताया हरीश पाल के विरुद्ध पत्नी ने बंधक बनाकर मारपीट करने एवं दहेज प्रताड़ना की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

वह लंबे समय तक कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. उनके विरुद्ध कुछ समय पहले गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. इसके बावजूद भी हरीश पाल कोर्ट नहीं गए. कोर्ट की अनदेखी करने पर पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दीं. रविवार की रात उन्हें रोडवेज के स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. सोमवार को कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.

पढे़ं- ETV BHARAT पर देखिए पुलकित के अय्याशी का अड्डा, जहां लोगों को किया जाता था टॉर्चर

सीएमटी कॉलोनी डहरिया निवासी पूर्व दर्जा मंत्री हरीश पाल ‌के खिलाफ उनकी पत्नी ममता ने वर्ष 2013 में दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उन्होंने दूसरी शादी की है. तारीख लगने के बावजूद हरीश पाल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया. जिसके बाद भी वे कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. जिसके कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.