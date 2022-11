देहरादून: पुलिस ने नकली करेंसी गिरोह का भंडाफोड़ कर बिजनौर के दो आरोपियों को गिरफ्तार (Two accused of UP arrested in fake currency case) किया है. थाना रायपुर पुलिस के गिरफ्त में आए अवनीत और विनय कुमार के कब्जे से 500-500 रुपए के 18 नकली नोट बरामद हुए हैं. नकली करेंसी गिरोह का मास्टरमाइंड केशव नोएडा (Mastermind of fake currency gang Keshav) का रहने वाला बताया जा रहा है. जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिये हैं.

50 सीसीटीवी कैमरा खंगाल कर आरोपियों की पहचान: पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से देहरादून के अलग-अलग इलाकों में नकली नोट चलाने वाले गिरोह की शिकायत मिल रही थी. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना रायपुर पुलिस ने जिन इलाकों के बाजारों में नकली नोट चलाने की शिकायत मिली. वहां के लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगालने पहुंची. जिसके बाद दो संदिग्धों की पहचान हुई. जिनको 500 के 18 नकली नोटों के साथ आज रायपुर के लाडपुर बाजार से गिरफ्तार किया गया.

500 के असली नोट के बदले, 500 के 4 नकली नोट: नकली करेंसी चलाने के आरोप में देहरादून पुलिस की गिरफ्त में आए उत्तर प्रदेश बिजनौर के निवासी अमित कुमार और विनय कुमार से पूछताछ में पता चला कि अभियुक्तों नोएडा सेक्टर 22 से केशव नाम का व्यक्ति ₹500 के असली नोट के बदले 4 नोट 500 रुपये के नकली के हिसाब से देता है. अभी तक दोनों ही अभियुक्तों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों में हजारों रुपए के नकली नोट बाजार में चलाएं हैं.

पुलिस की पकड़ में आने से पहले दोनों ही आरोपी नकली करेंसी की एक बड़ी खेप लेकर राजस्थान जाने की फिराक में थे. उससे पहले उनको देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों के अनुसार नकली करेंसी का मास्टरमाइंड नोएडा निवासी केशव का पूरा उत्तर भारत में जाली नोटों का धंधा है. फिलहाल पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड केशव की तलाश में दबिश दे रही है.

सोशल मीडिया के जरिए मिली नकली करेंसी की जानकारी: नकली करेंसी चलाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अवनीत कुमार पूछताछ में बताया कि काफी समय से उसकी पत्नी बीमार चल रही थी. जिसके इलाज में काफी रुपए खर्च हो गए. इसी बीच उसे सोशल मीडिया के माध्यम से नकली करेंसी चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड केशव का पता चला. यही से मन में लालच आया. अवनीत ने अपने साथी विनय के साथ मिलकर नोएडा निवासी केशव से असली नोटों के बदले नकली नोटों की छोटी-छोटी खेप मार्केट में चलाने लगा.

पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों द्वारा देहरादून के अलग-अलग बाजार में 100 और 50 असली नोटों के साथ 500 के नोट हजारों रुपए चलाये गये हैं. आरोपियों द्वारा उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में भी इसी तरह का काम किया गया है. फिलहाल पुलिस नकली करेंसी गिरोह के मास्टरमाइंड केशव की तलाश में जुट गई है.