ऋषिकेश: एम्स के निकट शिवाजी नगर में नियमों के विपरीत चल रहे चार मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने ताला (four medical stores sealed in rishikesh) लगा दिया है. जबकि आईडीपीएल के दुर्गा मंदिर के पास घर के अंदर नशीली दवाइयों का धंधा (cache of drugs recovered in Rishikesh) कर रहे एक मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार (Medical store operator arrested) किया गया है. मामले में ड्रग और पुलिस विभाग अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गया है.

बुधवार को ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ऋषिकेश (Drug Inspector Anita Bharti) में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची. इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने शिवाजी नगर के कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. मौके पर चार मेडिकल स्टोर नियम विपरीत चलते हुए मिले, जिन पर ड्रग इंस्पेक्टर ने ताला लगा दिया. अग्रिम आदेश तक ताले नहीं खोलने की हिदायत भी मेडिकल स्टोर संचालकों को दी गई है. चेतावनी दी यदि बिना इजाजत मेडिकल स्टोर खोले गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी.

वहीं, दूसरी ओर आईडीपीएल के दुर्गा मंदिर के पास घर पर दवाइयों का धंधा कर रहे एक मेडिकल स्टोर संचालक के पास से नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है. पूछताछ करने पर मेडिकल स्टोर संचालक नशीली दवाइयों की सप्लाई करने से संबंधित बिल और दस्तावेज नहीं दिखा सका. जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों को ड्रग इंस्पेक्टर ने कब्जे में लेकर सील कर दिया. पुलिस को मौके पर बुलाकर मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया. पुलिस ने आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है.

ड्रग इंस्पेक्टर अनीत भारती ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत मिल चुकी हैं. मगर मेडिकल स्टोर पर कभी कुछ नशीली दवाइयां नहीं मिली. आज नशीली दवाइयों का जखीरा मेडिकल स्टोर संचालक के घर से बरामद हुआ है. स्टोर संचालक के घर से 24 हजार नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं.