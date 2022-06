देहरादून: 5 , 7 और 9 जून को आईएमए परेड (IMA Parade in Dehradun) कार्यक्रम के कारण देहरादून पुलिस ने यातायात डाइवर्ट प्लान (Route diverted for IMA parade in Dehradun) तैयार किया है. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. डायवर्जन समय सुबह 5 से 10 बजे तक रहेगा. परेड के दौरान बल्लूपुर और प्रेमनगर की ओर से आईएमए की ओर कोई भी यातायात नहीं जायेगा. आईएमए की तरफ जीरो जोन रहेगा.

डायवर्ट रूट प्लान

घंटाघर से विकासनगर जाने वाले सभी वाहनों को बल्लूपुर चौक से डायवर्ट कर शिमला बायपास रोड होते हुए विकासनगर की ओर भेजा जाएगा. प्रेमनगर की ओर से आने वाले सभी वाहनों को प्रेमनगर चौक से दरूचौक (मिठी बेरी चौक) से गोरखपुर चौक होते हुए शिमला बायपास होते हुए शहर की ओर भेजा जायेगा. विकासनगर की ओर से आने वाले वाहनों को हर्बटपुर चौक से धर्मावाला चौक की ओर डाइवर्ट किया जायेगा. यातायात धर्मावाला चौक से शिमला बाई पास होते हुए शहर की ओर आ सकेगा. सेलाकुई और भाऊवाला से आने वाले सभी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला होते हुये नया गांव की ओर भेजा जायेगा. सभी भारी वाहनों को हर्बटपुर, शिमला बाईपास चौक और बल्लूपुर चौक से जीएमएस रोड की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया जिन तारीखों पर आईएमए परेड है उनमें आम जनता से अपील है, कि असुविधा से बचने के लिए चौपहिया वाहनों का प्रयोग कम से कम करें. यातायात व्यवस्था बनाने रखने में जनपद पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करें.