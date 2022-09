देहरादूनः मॉनसून अपने अंतिम पड़ाव में है. ऐसे में बारिश का सीजन खत्म होने के बाद एक बार फिर उत्तराखंड चारधाम यात्रा (Uttarakhand Chardham Yatra) पीक पर रहने की उम्मीद (Chances of coming to the peak of Chardham Yatra) जताई गई है. इसी के मद्देनजर यात्रा को एक बार फिर से सुचारू रूप से संचालित कराने की दिशा में डीजीपी अशोक कुमार ने गढ़वाल रेंज डीआईजी सहित संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की.

इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने बीते वर्ष 2021 में मॉनसून के अंतिम समय में प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई दुर्घटनाओं से सीख लेते हुए पुलिस अधिकारियों को सचेत किया है. डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मॉनसून खत्म होते ही एक फिर चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन पीक पर रहने की संभावना है. इसी को देखते हुए पुलिस अपने तमाम संसाधनों और मैन पावर को बढ़ाते हुए यात्रा को सुरक्षित रूप से संचालित करने में तत्परता दिखाए.

गफलत में ना रहें अधिकारीः डीजीपी अशोक कुमार ने साफ तौर पर गढ़वाल रेंज के जिलों से संबंधित एसपी, एसएसपी को दिशा निर्देश दिए कि आगामी दिनों में एक बार फिर चारधाम यात्रा पीक पर रहेगी. ऐसे में संबंधित अधिकारी किसी भी तरह की गफलत में ना रहें. वर्ष 2021 में जिस तरह से अक्टूबर माह में यात्रा के दौरान आपदा आई थी, उसके अनुभव से सीख लेकर यात्रा के समय श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के जानमाल की सुरक्षा को लेकर एडवांस में आवश्यक बंदोबस्त किए जाएं.

निर्माणाधीन भवन और संसाधनों को बढ़ाने के निर्देशः देहरादून स्थित डीआईजी रेंज कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस विभाग में नवनिर्माणाधीन भवनों और वाहन सहित अन्य पुलिस संसाधनों को बेहतर करने की दिशा में भी निर्देश दिए हैं.