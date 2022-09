देहरादून: उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी में एक बार फिर सिलेक्शन कराने के नाम पर मोटी रकम हड़पकर धोखाधड़ी का मामला (Cheating in the name of selection in Ranji Trophy) सामने आया है. इस बार दिल्ली निवासी धीरज कुमार (Dheeraj Kumar cheated in the name of Ranji Trophy) को उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी में जगह दिलाने का झांसा देकर 8 लाख रुपए ठगी का प्रकरण सामने आया है. इस मामले में शिकायतकर्ता धीरज ने देहरादून थाना डालनवाला में तहरीर दी है. जिसमें मुरादाबाद (यूपी) निवासी अभिषेक गंगवार के खिलाफ धारा 406 420 323 और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

शिकायतकर्ता के आरोप मुताबिक न सिर्फ उनसे रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन के नाम पर 8 लाख रुपये अभियुक्त अभिषेक गंगवार ने ठगे हैं. रुपए वापस मांगने पर उनके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी गई है. जिसके बाद पुलिस ने मामले में 420 धारा के अलावा मारपीट और जान से मारने की धारा में भी कार्रवाई शुरू कर दी है.

धोखेबाज के खिलाफ कई और भी मामले दर्ज: थाना डालनवाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर विनीत शर्मा के मुताबिक इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपित अभिषेक गंगवार जो मूल रूप से शाहपुर तिगरी मुरादाबाद का रहने वाला है. इसके खिलाफ फ्लैट अपार्टमेंट दिलाने के नाम पर भी लाखों रुपये धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज है. डालनवाला पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता सुरेश यादव और संजय यादव द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक अभियुक्त अभिषेक गंगवार ने देहरादून के रेसकोर्स में फ्लैट दिलाने के नाम पर 16 लाख 30 हज़ार की धोखाधड़ी की. इस मामले में आरोपी अभिषेक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

बीसीसीआई उपाध्यक्ष माहिम वर्मा सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट: बता दें उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन के नाम पर ठगी करने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों बेहद चर्चाओं में रहे बीसीसीआई उपाध्यक्ष माहिम वर्मा (BCCI Vice President Mahim Verma) सहित कई लोगों पर एक खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन कराने के नाम पर रुपए हड़पने और मारपीट जैसा संगीन मामला भी सामने आ चुका है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीआई उपाध्यक्ष माहिम वर्मा (BCCI Vice President Mahim Verma) सहित कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में जांच पड़ताल और विवेचना के आधार पर पुलिस ने आरोपित लोगों के खिलाफ साक्ष्य-सबूत एकत्र कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, हालांकि अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस असफल रही है.