देहरादून: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई (BCCI) ने महिला टी 20 चैलेंज के लिए टीमों की घोषणा कर दी है. महिला टी20 चैलेंज 2022 सीजन के लिए हरमनप्रीत कौर को सुपरनोवाज, स्मृति मंधाना को ट्रेलब्लेजर और दीप्ति शर्मा को वेलोसिटी टीम की कप्तानी सौंपी गई हैं. अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने इन 3 टीमों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया. प्रत्येक टीम में 16 खिलाड़ियों को चुना गया है.

आईपीएल (IPL 2022) के अंतिम चरण के मैचों के दौरान महिला टी20 चैलेंज का आयोजन होना है. इस सीजन में महिला टी20 चैलेंज (Women T20 Challenge) का आयोजन 23 से 28 मई के बीच पुणे के महाराष्‍ट्र क्रिकेट स्‍टेडियम (MCA) में किया जाएगा. बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) इस सीजन कुल चार मैचों का आयोजन इस टूर्नामेंट के दौरान कराने जा रही है.

बीसीसीआई पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी है कि साउथ अफ्रीका, इंग्‍लैंड, वेस्‍टइंडीज और ऑस्‍ट्रेलिया के मिलाकर कुल 12 विदेशी खिलाड़ी महिला टी 20 चैलेंज का हिस्‍सा होंगी. महिला टी20 चैलेंज 2022 की शुरुआत 23 मई को सुपरनोवाज और ट्रेलब्लेजर के बीच होने वाले मुकाबले से होगा. उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि क्रिकेटर स्नेह राणा और तेज गेंदबाज मानसी जोशी को भी जगह मिली है.

महिला टी 20 चैलेंज 2022 के लिए टीमें:

सुपरनोवाज टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), तानिया भाटिया, एलाना किंग, आयुषी सोनी, चंदू वी, डिएंड्रा डॉटिन, हरलीन देओल, मेघना सिंह, मोनिका पटेल, मुस्कान मलिक, पूजा वस्त्राकर, प्रिया पुनिया, राशि कनौजिया, सोफी एक्लेस्टोन, सुने लुस, मानसी जोशी.

ट्रेलब्लेज़र: स्मृति मंधाना (कप्तान), पूनम यादव, अरुंधति रेड्डी, हैली मैथ्यूज, जेम्मिाह रोड्रिग्स, प्रियंका प्रियदर्शिनी, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह, ऋचा घोष, एस मेघना, सैका इशाक, सलमा खातून, शर्मिन अख्तर, सोफिया ब्राउन, सुजाता मलिक, एसबी पोखरकर

वेलोसिटी: दीप्ति शर्मा (कप्तान), स्नेह राणा, शैफाली वर्मा, अयाबोंगा खाका, केपी नवगीर, कैथरीन क्रॉस, कीर्ति जेम्स, लौरा वोल्वार्ड्ट, माया सोनवणे, नत्थाकन चंतम, राधा यादव, आरती केदार, शिवली शिंदे, सिमरन बहादुर, यास्तिका भाटिया, प्रणवी चंद्रा.

क्रिकेटर स्नेह राणा को जानिएः स्नेह राणा देहरादून जिले के सिनौला गांव की रहने वाली है. स्नेह राणा रेलवे में तैनात हैं और अमृतसर में पोस्टेड हैं. इसके अलावा रेलवे की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं. स्नेह की दो बहनें हैं. जबकि, उनके पिता का निधन हो चुका है. इंटरनेशनल क्रिकेट में स्नेह राणा गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. साथ ही उत्तराखंड के साथ देश का नाम रोशन कर रही हैं. भारत की महिला क्रिकेटर स्नेह राणा राइट आर्म ऑफब्रेक शैली से गेंदबाजी करती हैं. साथ ही आक्रामक शैली की राइट हैंड बैट्समैन भी हैं.

स्नेह राणा (Cricketer Sneh Rana) ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उस समय उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन (Uttarakhand Cricket Association) को बीसीसीआई से मान्यता भी नहीं मिली थी. स्नेह राणा ने हाल ही में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था. हालांकि, भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई, लेकिन स्नेह का जलवा कायम है.

स्नेह राणा भले ही आज टीम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन देहरादून की रहने वाली इस बेटी का करियर और जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है. स्नेह ने साल 2014 में भारत की तरफ से वनडे में अंतरराष्ट्रीय मैच में डेब्यू किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो चोटिल होकर टीम से बाहर हो गईं. उन्होंने करीब 8 साल पहले खेलना शुरू किया था, लेकिन साल 2016 के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. भारतीय टीम से बाहर होने से पहले राणा ने सिर्फ 7 मैच खेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और टीम इंडिया में मेहनत व प्रदर्शन के दम पर जोरदार वापसी की. स्नेह राणा ने इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन किया था.

क्रिकेटर मानसी जोशी को जानिएः मानसी जोशी (Cricketer Mansi Joshi) का जन्म 18 अगस्त 1993 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था. उन्होंने घरेलू क्रिकेट हरियाणा के लिए खेलना शुरू किया था. मानसी नवंबर 2016 में भारतीय महिला किक्रेट में शामिल हुईं थीं. मानसी जोशी दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाज हैं. जबकि, दाहिने हाथ से ही बल्लेबाजी करती हैं. मानसी हमेशा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से प्रेरित रही हैं.

उन्होंने हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में ट्रायल में भाग लिया था. फिर सीनियर उनका महिला राज्य टीम में अंडर 19 में चयन हुआ. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ नवंबर 2016 की श्रृंखला के लिए T 20 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया था. हालांकि, उस श्रृंखला में उन्हें किसी भी मैच में नहीं चुना गया. मानसी जोशी ने थाईलैंड में महिला T 20 एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय T 20 मैच खेला.

उन्होंने डेब्यू मैच में तीन ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट लिया था. अगले मैच में थाईलैंड के खिलाफ 8 रन देकर 2 विकेट लिए. उस मैच में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. हालाांकि, उस खेल को T 20 इंटरनेशनल का दर्जा नहीं दिया गया था. उन्होंने 10 फरवरी 2017 को महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर में आयरलैंड के खिलाफ महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (वनडे) की शुरूआत की थी.