देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा नियुक्तियों का मामला (Backdoor recruitment case in Uttarakhand Assembly) दिनों-दिन जोर पकड़ता जा रहा है. इस मामले कांग्रेस भले ही खुद भी घिरी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद वह मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने से पीछे नहीं हट रही (Congress attacker in backdoor recruitment case) है. इसे लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन कर विरोध (protest in front of assembly ) दर्ज करवाया है. विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ ही विधायक राजेंद्र भंडारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी (Congress MLA Rajendra Bhandari) ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा (Congress state president Karan Mahra) भी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस ने साफ किया की भर्ती चाहे कांग्रेस सरकार में हुई हो या भाजपा सरकार में, इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए. मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच के आदेश होने चाहिए. साथ ही इन भर्तियों को निरस्त करते हुए जिन मंत्रियों के विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उनका इस्तीफा करवाया जाना चाहिए. खास बात यह है कि करण माहरा ने गोविंद सिंह कुंजवाल के मामले पर भी बोलते हुए कहा कि जब जांच होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. उसके बाद कांग्रेस भी उन पर कार्रवाई करेगी.

प्रदेश में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस पर कांग्रेस हमलावर रुख दिखाते हुए उन मंत्रियों की घेराबंदी कर रही है, जिनके विभागों में भ्रष्टाचार के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Former state president of Congress Ganesh Godiyal) ने कहा कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हर कार्यकाल की जांच होनी चाहिए. मंत्रियों के इस्तीफे भी होने चाहिए, जिससे बेरोजगारों को यह यकीन हो सके कि सरकार वाकई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गंभीर है.