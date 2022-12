देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं(Health Services in Uttarakhand) को बेहतर बनाने और युवाओं को रोजगार देने की कवायद में सरकार लगातार जुटी है. इसी के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में आज सीएचओ, एएनएम और नर्सिंग समेत कई पदों पर 604 नियुक्तियां(604 new CHOs found in Uttarakhand ) की गई. स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी(Chief Minister Pushkar Singh Dhami ) ने नियुक्ति पत्र सौंपा. बता दें प्रदेश सरकार अगले वर्ष मार्च तक स्वास्थ्य विभाग में 10 हजार और नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी(Chief Minister Pushkar Singh Dhami ) ने कार्यक्रम में मौजूद सभी नवनियुक्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा आम जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही वेलनेस सेन्टर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं. कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की अहम भूमिका रही. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स इन सेंटरों के मजबूत स्तंभ हैं. उन्होंने कहा देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है.

प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का संकल्प लिया है. यह कार्यक्रम उसी संकल्प का एक हिस्सा है. वर्तमान में उत्तराखंड में करीब 1790 हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर कार्य कर रहे हैं. अब राज्य को 604 नए CHO मिल गये हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा इस वर्ष लगभग 19 लाख व्यक्ति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों में जांच के लिए आये 7 लाख लोगों की मुफ्त जांचें की गई हैं. 5 लाख लोगों को टेली कंसल्टेशन सुविधा के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया गया है. राज्य सरकार द्वारा “जन आरोग्य अभियान- एक कदम स्वस्थ जीवन की ओर“ का भी संचालन किया गया. जिसकी भारत सरकार द्वारा भी प्रशंसा की गई. अभियान के अन्तर्गत कार्यरत सीएचओ द्वारा लगभग 3.50 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया, जिनकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख व स्तन कैंसर, नेत्र जांच की गयी, साथ ही टीबी रोग से ग्रसित लोगों का उपचार भी किया गया.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है. राज्य सरकार मार्च 2023 तक हेल्थ सेक्टर में 10 हजार लोगों को नौकरी देगी, जिसमें नर्सिंग स्टाफ के 2900 पदों, एएनएम के 850 पदों, मेडिकल कॉलेजों में 339 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों, एमबीबीएस के 376 पदों, एनएचएम के अंतर्गत 1600 लोगों की भर्ती के साथ ही विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में रिक्त 2000 से अधिक तकनीशियनों के पदों पर भर्ती की जायेगी. उन्होंने कहा राज्य में लगभग 1800 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जिनमें 1200 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात हैं, जबकि आज 604 सीएचओ को नवीन तैनाती दी गई है.