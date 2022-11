देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार (CM Dhami will campaign in Delhi MCD elections) करेंगे. दिल्ली एमसीडी चुनाव में उत्तराखंडी वोटरों को लुभाने के लिए सीएम धामी रोड शो भी करेंगे. इस कड़ी में मुख्यमंत्री धामी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

सीएम धामी रोड शो में लेंगे भाग: शाम को मुख्यमंत्री धामी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में शांति मार्ग से श्रीराम चौक मंडावली तक रोड शो में भाग लेंगे. यह भी माना जा रहा है कि दिल्ली प्रवास के दौरान वह पार्टी के केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. मुख्यमंत्री धामी की अगुआई में उत्तराखंड में भाजपा मिथक तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्तासीन होने में सफल रही. इसी को देखते हुए भाजपा ने हिमाचल के विधानसभा चुनाव पार्टी ने धामी को बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतारा था. अब सीएम धामी दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी प्रचार करने जा रहे हैं.

दिल्ली में उत्तराखंड के 30 लाख से ज्यादा प्रवासी: बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड के 30 लाख से ज्यादा प्रवासी रहते हैं. यह संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी राजनीतिक दल का दिल्ली में समीकरण बना और बिगाड़ सकती है.

दिल्ली नगर निगम के 110 वार्डों में उत्तराखंडी वोटर्स निर्णायक: माना जाता है कि दिल्ली नगर निगम के करीब 90 से 110 वॉर्ड में जीत हार के लिए उत्तराखंड के यह वोटर्स भी निर्णायक हो सकते हैं. आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड से दिल्ली भेजा गया है और वे लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं. साथ ही वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का भी दावा करते हैं.

दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को है मतदान: दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान है. 7 दिसंबर को मतगणना होनी है. इससे पहले चुनावी प्रचार प्रसार के काम को तेजी से राष्ट्रीय दल आगे बढ़ा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट कहते हैं कि पार्टी संगठन की तरफ से नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और राज्य में लोगों को भी प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली में भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा जा रहा है.