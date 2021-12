देहरादून: उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग (Uttarakhand Women and Child Development Department) 6 दिसंबर को देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami), कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य (Cabinet Minister Rekha Arya) शामिल होंगी. इस मौके पर मानदेय बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स सीएम धामी का आभार जताएंगी(Anganwadi workers will thank CM Dhami).

रेखा आर्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मनाएंगी जश्न

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य (Women and Child Development Minister Rekha Arya) ने कहा इस कार्यक्रम में तकरीबन 20 से 25 हजार आंगनबाड़ी वर्कर्स शामिल होंगी. सरकार इस तरह के कार्यक्रम को कुमाऊं मंडल (Kumaon mandal) में भी आयोजित करेंगी, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा. 6 दिसंबर को दो बड़ी योजनाओं की मुख्यमंत्री धामी घोषणा करेंगे (Chief Minister Dhami will announce two big schemes).

रेखा आर्य ने कहा महिला एवं बाल विकास विभाग पिछले 5 साल से महिलाओं के उत्थान को लेकर लगातार काम कर रहा है. इससे उन्हें विकास योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है. आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने हर संभव कदम उठाया है.