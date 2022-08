देहरादून: स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत (Health Minister Dhan Singh Rawat) ने स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून (Directorate General of Health Dehradun) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक (National Health Mission review meeting) ली. जिसमें उन्होंने एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 1071 पदों को न भरे जाने पर हैरानी जताई. उन्होंने एनएचएम के अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को एक माह के भीतर सभी रिक्त पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में टेक्नीशियन एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी (Shortage of technicians and paramedical staff) को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत स्वीकृत पदों को शीघ्र भरा जाना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा आम लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान (health public awareness campaign) चलाया जायेगा.

ये भी पढ़ें: UTET Exam: 29 शहरों के 139 केंद्रों पर होगी परीक्षा, इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल

अभियान के तहत 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में तैनात एक हजार से अधिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (सीएचओएस) प्रत्येक माह 10-10 गांव में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे. साथ ही टीबी एवं मोतियाबिंद के मरीजों का चिन्हिकरण (diagnosing patients with glaucoma) भी करेंगे. इसके अलावा आम लोगों को आयुष्मान योजना, तम्बाकू मुक्त एवं टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान की भी जानकारी देंगे.

बैठक में धन सिंह रावत ने कुमाऊं मंडल के मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला परियोजना प्रबंधक एनएचएम के साथ विभिन्न योजनाओं की जिलेवार समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सभी सीएमओ को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो कार्यदायी संस्थाएं डीपीआर के अनुरूप समय पर कार्य नहीं कर पा रही है, उनको बदलने की कार्रवाई अमल में लाई जाए.

उन्होंने निर्माण कार्यों की यूसी प्रत्येक माह महानिदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिए. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 13 जनपदों में विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य विभाग में 1071 रिक्त पदों को जल्द भरा जायेगा.