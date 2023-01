देहरादून: उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव का सिलसिला (Landslide continues in Joshimath) लगातार जारी है. वर्तमान स्थिति यह है कि जोशीमठ शहर के अभी तक 863 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं. वहीं, 181 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है. शासन प्रशासन की ओर से जोशीमठ में लगातार राहत और पुनर्वास के कार्य (Relief and rehabilitation work in Joshimath) किए जा रहे हैं. इसी क्रम में जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव के दृष्टिगत वहां पर चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि (Ajendra Ajay became CM special representative ) के रूप में नामित किया गया है.

बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय को मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नामित किए जाने को लेकर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार अजेंद्र अजय को उनका विशेष प्रतिनिधि नामित किया गया है. बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय इन दिनों जोशीमठ में ही मौजूद हैं, लिहाजा बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, जोशीमठ शहर में किए जा रहे राहत और पुनर्वास के कार्यों का सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपडेट करेंगे.

यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बीकेटीसी के अध्यक्ष से यह भी अपेक्षा की है कि वे समय-समय पर जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर शासन एवं प्रशासन से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए जोशीमठ में चल रहे विभिन्न राहत कार्यों के सम्बन्ध में रोजाना मुख्यमंत्री के कैम्प कार्यालय को पूरी जानकारियों से अवगत करायेंगे. जारी आदेश के अनुसार बीकेटीसी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ता नहीं दिया जाएगा.