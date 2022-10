देहरादून: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (Himachal Pradesh Assembly Elections) के लिए 12 नवंबर को मतदान होने हैं. जिसको लेकर बीजेपी ने अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी (List of BJP campaigners released) की है. इन स्टार प्रचारकों में उत्तराखंड के 20 बीजेपी नेता शामिल हैं, जो हिमाचल में चुनावी सभा (Election meeting in Himachal) करेंगे और भाजपा के समर्थन में वोट (Vote in support of BJP) जुटाने का प्रयास करेंगे. भाजपा के स्टार प्रचारकों में सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी शामिल है. जो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे.

वहीं, 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने हैं. ऐसे में राजनीतिक दल पूरी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगे हुए है. इसी कड़ी में बीजेपी ने आज अपने स्टार प्रचारक नेताओं की सूची जारी की. उत्तराखंड भाजपा से भी 20 नेताओं को शामिल किया गया है.

उत्तराखंड बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को इस टीम के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है. हिमाचल चुनाव में सहभागिता करने वाले सदस्यों में सांसद अजय टम्टा, राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, शिव अरोड़ा, प्रमोद नैनवाल, सहदेव पुंडीर, भूपाल राम टम्टा, फकीर राम टम्टा, मोहन सिंह बिष्ट, शक्ति लाल शाह, दुर्गेश्वर लाल, मुन्ना सिंह चौहान, बृजभूषण गैरोला, आदेश चौहान, खजान दास, अरविंद पांडेय, कैलाश शर्मा, बलवंत सिंह भौर्याल और देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान शामिल है.

मनवीर सिंह ने बताया कि उत्तराखंड की 30 लोगों की एक टीम सितंबर माह से ही हिमाचल में चुनाव प्रबंधन में जुटी हुई हैं. इस टीम के समन्वय का कार्य प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी देख रहे हैं.