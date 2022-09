मसूरी/पौड़ी: अंकिता भंडारी हत्याकांड (ankita bhandari murder case) के बाद से लोगों में आक्रोश है. जगह-जगह प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है. इसी कड़ी में आज मसूरी में भाजपा मंडल ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल तक कैंडल माार्च (Candle march of BJP took out in Mussoorie) निकालकर श्रद्धांजलि (Tribute to Ankita Bhandari in Mussoorie) दी. कैंडल मार्च का नेतृत्व मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने किया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अंकिता की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की. उस दौरान अंकिता अमर रहे के नारे भी लगाये गए.

मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को अंकिता भंडारी के साथ हुई घटना से गहरा दुख पहुंचा है. इसलिए भाजपा कार्यकर्ता अंकिता भंडारी के परिवार के साथ सुख दुख में खड़े हैं. उन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को तत्काल जेल भेजने का काम किया है. डीआईजी स्तर के अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.

मसूरी में भाजपा ने निकाला कैंडल मार्च.

पढे़ं-अंकिता मर्डर केस: 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाएगी यूकेडी, उत्तराखंड बंद का ऐलान

उन्होंने कहा हर हाल में दोषियों को सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा पुष्कर सिंह धामी द्वारा अंकिता भंडारी की परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने को लेकर 25 लाख रुपए का चेक दिया है. भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अंकिता भंडारी के परिवार के साथ है. उन्होंने कहा पुष्कर सिंह धामी की सरकार में आरोपियों की जगह नहीं है. इसी को लेकर अंकिता भंडारी के आरोपियों को कठोर सजा दिये जाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल व सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी के दोषियों को तत्काल फांसी की सजा देने की मांग की है. उन्होंने कहा उत्तराखंड जैसी देवभूमि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने निकाली रैली: पौड़ी में शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सेविका मिनी कर्मचारी संगठन ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर रैली निकाली. रैली धारा रोड से बसस्टेशन, माल रोड, एजेंसी चौक, अपर बाजार से होते हुए डीएम कार्यालय पहुंची. यहां आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा अंकिता हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश है. आरोपियों को जल्द ही फांसी की सजा सुनाई जाए. इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परिवार को जल्द न्याय दिलाए जाने की भी मांग भी की. इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने एडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर जल्द ही आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की.