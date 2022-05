मसूरी: देहरादून के मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू वाल्मीकि द्वारा पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर धरना (Billu Valmiki picks up against Mussoorie Police) दिया गया. उनका कहना है कि पालिका अध्यक्ष और कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन (Mussoorie Traders and Welfare Association) के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने बिल्लू वाल्मीकि का समर्थन करते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय देने की मांग की है.

मसूरी के राजपुर विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी रहे बिल्लू वाल्मीकि द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कुछ लोगों पर उनके ऊपर हमला करने का आरोप लगाया है. बिल्लू वाल्मीकि ने आरोपियों पर कार्रवाई ना किए जाने पर मसूरी शहीद स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया. बिल्लू वाल्मीकि ने कहा कि चुनाव के दौरान पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया था. उनके द्वारा मसूरी पुलिस में मेडिकल सहित शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के साथ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

ये भी पढ़ेंः हत्याकांड का खुलासा: आरोपी के साथ गलत काम करता था सुरेंद्र, इसीलिए रस्सी से गला दबाकर दिया मार

परंतु पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिसके दबाव में आकर पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है. वहीं, मसूरी सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा जांच के बाद एससी एसटी एक्ट हटाकर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जो न्याय पूर्ण नहीं है. उन्होंने कहा वह सामाजिक व्यक्ति हैं और ऐसे में पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर गुंडागर्दी कर रहे हैं. उन्होंने एसएसपी- डीजीपी के कार्यालय के आगे धरना देने की चेतावनी दी है. साथ ही कोर्ट जाने की बात भी कही है.