मसूरीः उत्तराखंड में बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में मसूरी के क्यारकुली भट्टा ग्राम में एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी (One Nation One Grid One Frequency) के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भारत की आजादी के अमृत उत्सव की श्रृंखला में टीएचडीसी एवं विद्युत विभाग देहरादून के संयुक्त तत्वधान में विद्युत मंत्रालय ने मसूरी के क्यारकुली भट्टा ग्राम में बिजली महोत्सव का आयोजन (bijli mahotsav in Kyarkuli Bhatta village) किया.

समारोह में विद्युत विभाग द्वारा एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से विभाग की योजनाओं व गतिविधियों पर आधारित विभिन्न लघु फिल्म दिखाई गईं. उत्सव की थीम उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य. विद्यार्थियों द्वारा इस पर आधारित नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया. समारोह में मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत अभिवादन किया गया.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्यारकुली ग्राम प्रधान कौशल्या रावत ने नया भारत खुशहाल भारत के संबोधन के साथ उत्सव का उद्घाटन किया. आयोजकों ने बताया कि बिजली महोत्सव का आयोजन राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक संयुक्त मंच के रूप में किया गया है. इसमें बिजली के क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर किया गया.

उन्होंने कहा कि बिजली महोत्सव सम्पूर्ण देश में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के तत्वावधान में मनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक जनभागीदारी हो और बिजली क्षेत्र के विकास को वृहद पैमाने पर नागरिकों तक पहुंचाया जा सके. ग्राम प्रधान कौशल्या रावत ने पहाड़ों की स्थिति के मद्देनजर एवं अन्य सुविधाओं पर निरंतर कार्य करने और विद्युत विभाग के कार्यों को और बेहतर बनाने की बात कही.

आयोजित कार्यक्रम में चलचित्रों और नाटकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डाला. इस कार्यक्रम में सौभाग्य योजना के कई लाभार्थी भी शामिल हुए, जिन्हें मंच पर अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था.