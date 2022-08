देहरादून: भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फैरेल (Australia High Commissioner Barry O Farrell) देवभूमि के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. साथ ही आज पूर्व सीएम हरीश रावत से भी मुलाकात की. सीएम धामी से मुलाकात के दौरान बैरी ओ फैरेल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर चर्चा (Discussion on India and Australia relations ) की. साथ उत्तराखंड के विकास में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग (Australia cooperation in Uttarakhand development) को बढ़ाने की इच्छा जताई.

वहीं, बैरी ओ फैरेल से मुलाकात को लेकर सीएम धामी उत्साहित (CM Dhami excited to meet Barry O Farrell) नजर आये. धामी ने बाबा केदारनाथ का मोमेंटो बैरी ओ फैरेल को दिया. वहीं, सीएम ने इस मुलाकात को लेकर ट्वीट किया और दोनों के बीच हुई वार्ता को लेकर अपनी बातों को साझा किया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीएम कैंप कार्यालय में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फैरेल से मुलाकात हुई. इस दौरान हम दोनों के बीच उत्तराखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा (Discussion on Uttarakhand and Australia issues) हुई. धामी ने कहा उत्तराखंड हिमालयी राज्य (Uttarakhand Himalayan State) है. देवभूमि जैव विविधता से संपन्न प्रदेश है. ऐसे में यहां एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड में अनेक संभावनाएं हैं. प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मा, ग्रीन एवं रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं.

वहीं सीएम पुष्कर धामी ने ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त से उत्तराखंड में कमांड एंड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने में सहयोग करने की बात कही. सीएम ने कहा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं. इसके अलावा पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त Barry O Farrell से शिष्टाचार भेंट की.