ऋषिकेश: साइबर ठग लगातार ठगी (cyber fraud in rishikesh) करने के नए-नए रास्ते निकालने में लगे हुए हैं. इस बार नया मामला जिओ सिम को वेरीफाई करने के नाम पर ठगी (fraud in the name of jio sim verify) करने का सामने आया है. रायवाला स्थित मिलट्री स्टेशन में तैनात सूबेदार विजेंद्र कुमार के खाते से 1,046,12 की रकम साइबर ठगों (Army jawan cheated in Raiwala) ने साफ कर दी. शिकायत मिलने पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक मिलिट्री स्टेशन में तैनात सूबेदार विजेंद्र कुमार पुलिस के पास पहुंचे. उन्होंने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि जिओ सिम को वेरीफाई करने के नाम पर उनके पास एक कॉल आई. बात करने के दौरान कॉलर ने 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा. उन्होंने ऑनलाइन रिचार्ज करने के लिए जैसे ही एटीएम कार्ड का नंबर और सीवीवी नंबर दर्ज किया. उनके खाते से 104612 की रकम साफ हो गई.मोबाइल पर रकम कटने का मैसेज आया तो उन्हें अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ.

रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है. साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया है. उन्होंने बताया साइबर ठग लगातार ठगी के लिए नए-नए रास्ते अपनाने में लगे हैं. जागरूकता से ही केवल साइबर ठगी का शिकार होने से बचा जा सकता है. उन्होंने लोगों से ऑनलाइन पेमेंट के लेनदेन करते समय सावधानी बरतने की अपील की है.