देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस नेता के बेटे सहित 6 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई (Gangster action on 6 people in Dehradun) की गई है. आरोपियों पर विवादित जमीनों की फर्जीवाड़े से रजिस्ट्रियां (Registries of disputed lands fraudulently) कर रकम हड़पने का आरोप है. इन सभी के खिलाफ थाने में 4 मुकदमे दर्ज हैं. इन्होंने धोखाधड़ी (Fraudulent sale of land in Dehradun) कर कई लोगों को जमीन बेची है. पुलिस इनकी संपत्तियों का आकलन कर रही है. जिसके बाद संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

इन पर होगी गैंगस्टर में कार्रवाई: थाना राजपुर प्रभारी जितेंद्र चौहान (Police station Rajpur in charge Jitendra Chauhan) की तरफ से प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, प्रेम सिंह, सुरेश नेगी, रामकिशोर बहुगुणा और अश्वfनी बहुगुणा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है. इस गैंग के आरोपियों ने राजपुर क्षेत्र में जमीनों की डील में फर्जीवाड़ा किया था. जिस पर इनके खिलाफ चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, आरोपियों में कांग्रेसी नेता प्रभु लाल बहुगुणा (Son of Congress leader Prabhu Lal Bahuguna) का बेटा अश्विनी बहुगुणा (Gangster action on Ashwini Bahuguna) भी शामिल है. अश्विनी बहुगुणा के पिता कांग्रेसी नेता हैं. वे कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं.

थाना प्रभारी ने क्या कहा: थाना राजपुर प्रभारी जितेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपियों का अपराधिक इतिहास देखते हुए इनका गैंग चार्ट तैयार किया गया. गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर की धारा लगाई गई है. साथ ही अब इनकी सभी संपत्तियों का भी आकलन किया जा रहा है. जिससे जब्तीकरण की कार्रवाई की जा सके.