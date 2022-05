देहरादून: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा (Char Dham Yatra in Uttarakhand) के दौरान लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है. इस कड़ी में स्वास्थ्य महानिदेशक (director general of health) की तरफ से लापरवाही बरतने और समय से तैनाती नहीं देने वाले चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई (Action on doctors and paramedical staff who were negligent in Chardham Yatra) करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके बाद कुछ जिलों में ये कार्रवाईयां की गई हैं.

चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा अपनाये गए कड़े रुख के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार दिखाई दे रहा है. सीएमओ चमोली एवं उत्तरकाशी ने महानिदेशक को बताया कि बदरीनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम के लिए की गयी स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कार्य करने में लगी हैं. सभी अस्पतालों में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टॉफ पूरी तरह तैनात कर दिया गया है.

पढ़ें- IMPACT: चारधाम हेली टिकट में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बिहार से 2 मास्टरमाइंड अरेस्ट

अस्पतालों में दवाइयां, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्थ एडवाइजरी सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर डिस्पले की गयी है. हेल्थ एडवाइजरी को लेकर माइकिंग के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग का कार्य प्रमुख स्थानों पर हो रही है. 108 एम्बुलेंस भी पर्याप्त संख्या में पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रही है.

केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं के बारे में सीएमओ रुद्रप्रयाग ने बताया कि सभी चिकित्सालयों पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा है. जिसके बारे में संबंधित जनपदों के सीएमओ को सूचित करते हुए संबंधित कार्मिकों का वेतन आहरित न किए जाने के लिए अवगत करा दिया गया है. सीएमओ ने केदारनाथ मार्ग पर अतिरिक्त चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में स्वास्थ्य महानिदेशक को जानकारी दी गयी है.

पढ़ें- हेमकुंड साहिब के लिए आज रवाना होंगे तीर्थयात्री, 22 मई को खुलेंगे कपाट, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

इस बीच सीएमओ पौड़ी ने ऐसे सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं. जिन्हें यात्रा ड्यूटी पर भेजा गया है, लेकिन उनके द्वारा निर्धारित समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की गयी है. सीएमओ पौड़ी ने नर्सिंग कार्मिकों की ड्यूटी 15-15 दिनों के रोटेशन पर लगाने के आदेश भी किए हैं, जिसमें रोटेशनवार तैनात कार्मिकों के अनुपस्थित रहने पर मई माह का वेतन आहरित न करने के लिए भी संबंधित चिकित्सालयों को कहा गया है.

चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सीएमओ उत्तरकाशी ने बताया कि यात्रा आरम्भ से आज की तिथि तक 72731 यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि 345 यात्रियों को आकस्मिक चिकित्सा उपचार देकर बचाया गया है. इसी प्रकार बदरीनाथ धाम के 450 यात्रियों को अभी तक आकस्मिक चिकित्सा उपचार की सहायता प्रदान की गयी है. केदारनाथ यात्रा के दौरान 1 दिन में ही 90 मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा दी गयी है. सीएमओ रुद्रप्रयाग ने बताया कि आज केदारनाथ यात्रा के दौरान 3 यात्रियों की मौत हुई है.