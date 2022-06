देहरादून: कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या (Target killing of Pandits in Jammu and Kashmir) के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतरमंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. यहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर जन आक्रोश रैली को संबोधित किया. केजरीवाल ने कहा कि आज घाटी में हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्या पर पूरा देश दुखी है. वहीं, देहरादून के गांधी मैदान(Aam Aadmi Partys sit for dharna at Gandhi Maidan ) में भी आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग उठाई.

आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश संगठन समन्वय जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गांधी मैदान में प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर दिल्ली से लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है. जोत सिंह बिष्ट ने कहा देश में विशेषकर कश्मीर में आंतकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. वहां कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की जा रही है. ऐसे में केंद्र सरकार को जगाने के लिए आप को धरना देना पड़ रहा है. जोत सिंह का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि 56 इंच का सीना दिखाने वाले कश्मीर में हो रहे नरसंहार पर अपनी चुप्पी तोड़ें.

कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर आप का प्रदर्शन

आप कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को उनके दफ्तर, घरों और सड़कों पर आंतकवादी निशाना बना रहे हैं. उनकी हत्याएं की जा रही हैं. ऐसे में यह मानवता और देश के खिलाफ है. मगर केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है. ऐसे में 56 इंच का सीना दिखाने वाले आज इस विषय पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं?