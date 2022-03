ऋषिकेश: शहर की विधानसभा सीट का परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा है. यहां से प्रेमचंद अग्रवाल ने जीत हासिल की है. लेकिन नोटा ने भी कमाल दिखाते हुए 8 प्रत्याशियों को हराया है. उत्तराखंड क्रांति दल, समाजवादी पार्टी सहित कई दलों के लोग नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) से भी पीछे रहे. इस सीट पर नोटा ने पांचवां स्थान हासिल किया है.

इस बार ऋषिकेश विधानसभा सीट के चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी थी. लेकिन जीत भाजपा के पाले में गई भाजपा के प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल को सबसे अधिक 52,125 वोट मिले. दूसरे स्थान पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला रहे जिनको 33,057 वोट मिले. तीसरे पायदान पर उजपा के कनक धनाई रहे जिनको 13,045 वोट हासिल हुए, जबकि चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी के डॉ. राजे सिंह नेगी रहे जिनको 2,752 वोट मिले. वहीं नोटा को पांचवां स्थान मिला. 816 लोगों ने नोटा (None of the above) का बटन दबाया.

पढ़ें-मोदी लहर में भी डूबी इन तीन दोस्तों की नैय्या, जानें कैसे तीन तिगाड़ा का काम बिगड़ा!

विधानसभा का चुनाव लड़ रहे 8 प्रत्याशी नोटा से भी पीछे रहे. इसमें उत्तराखंड क्रांति दल (UKD), सपा, शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी शामिल हैं. गौरतलब है कि उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा नोटा से पीछे रहने वाले 7 प्रत्याशियों को 500 वोट भी नहीं मिले. किसी को 78 वोट मिले तो कोई 200 वोट भी हासिल नहीं कर सका. उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहन सिंह असवाल को 752 वोट मिले हैं.