देहरादून: राजधानी में इन दिनों डेंगू का प्रकोप (dengue outbreak) बढ़ता ही जा रहा है. आज 39 मरीजों में डेंगू की पुष्टि (Dengue confirmed in 39 patients) हुई है. जिसने स्वास्थ्य महकमा की टेंशन बढ़ा दी है. वहीं, अब तक देहरादून में 203 डेंगू मरीजों की पुष्टि (203 dengue patients confirmed in Dehradun) हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर जन जागरूकता अभियान (public awareness campaign about dengue) चला रहा है.

देहरादून में डेंगू तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है. जिला वैक्टर रोग जनित नियंत्रण अधिकारी सुभाष जोशी ने बताया कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू लार्वा सर्वे और सोर्स रिडक्शन का कार्य कर रही है. साथ ही मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव और फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है.

सुभाष जोशी ने कहा सभी डेंगू मरीजों की स्थिति सामान्य बनी हुई है. डेंगू की रोकथाम (prevention of dengue) को लेकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है. देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज उप्रेती ने कहा कि डेंगू का प्रकोप अभी और बढ़ने वाला है. ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा. लोगों को अपने घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना होगा.

ये भी पढ़ें: CM धामी ने चिकित्सकों को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवॉर्ड से किया सम्मानित

उन्होंने बताया कहा 15 अक्टूबर के आसपास डेंगू के मामलों में कमी आ सकती है. बता दें कि इस साल देहरादून का राजीव नगर और ऋषिकेश डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. ऐसे में लोगों को इस मौसम में एहतियात बरतनी जरूरी है. क्योंकि अचानक यदि तेज सिर दर्द और बुखार के साथ ही मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द हो तो यह डेंगू के लक्षण हो सकते हैं.

बता दें कि डेंगू मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है. डेंगू फैलाने वाला मच्छर अमूमन साफ पानी में पनपता है. ऐसे में कहीं आपके घर में या आसपास पानी जमा नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें. बुखार उतारने के लिए पेरासिटामोल की डोज ले सकते हैं.