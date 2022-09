देहरादून: उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में देहरादून पुरकुल गांव ने निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक ली (Minister Ganesh Joshi held review meeting). इस दौरान अधिकारियों ने सैन्य धाम के प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को दी.

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्यधाम सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है. उनका संकल्प है कि 2023 तक सैन्यधाम का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए. मंत्री ने कहा कि कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि सैन्यधाम निर्माण क्षेत्र में 182 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव दिया गया (182 trees will be cut in 10 days) है, जिसपर सरकार द्वारा जिलाधिकारी, क्षेत्रवनाधिकारी और विभागीय सचिव एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए आगामी 10 दिन के अंदर पेड़ों को काटते हुए कार्य सुचारू रूप से जारी रखने का आदेश दिया गया (182 trees will be cut for Sainya Dham) है.

मंत्री ने कहा कि सैन्यधाम क्षेत्र में ही यूपीसीएल द्वारा पावर हाउस बनाया जाना है, जिससे क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान हो सकेगा. इसके लिए भी जिलाधिकारी और कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है. इस बैठक में जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, सचिव सैनिक कल्याण डीके चौधरी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.