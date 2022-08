देहरादून: मानसून सीजन (monsoon season) में देहरादून में डेंगू के मामले (Dengue cases in Dehradun) बढ़ने लगे हैं. देहरादून में अभी तक 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि (Dengue confirmed in 12 patients) हो चुकी है. डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग (Uttarakhand Health Department) अलर्ट मोड पर है. दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय (Doon Medical College Hospital) में 20 बेड का अलग से वॉर्ड बनाया गया है. जहां डेंगू मरीजों का इलाज (treatment of dengue patients) किया जाएगा.

दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ केसी पंत ने कहा डेंगू को लेकर सभी एहतियात बरती जा रही है. यहां समुचित मात्रा में दवाइयां और अन्य संसाधन उपलब्ध है. चिकित्सालय में जो मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, उन्हें डेंगू के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है.

वहीं, देहरादून में डेंगू की रोकथाम (Dengue prevention in Dehradun) के लिए नगर निगम, नगर पालिका छावनी परिषद और आशा वर्करों द्वारा डेंगू को लेकर जागरूकता (awareness about dengue) और डेंगू प्रभावी निरोधात्मक अभियान (effective prevention campaign against dengue) चलाया जा रहा है.

दरअसल, मानसून सीजन में डेंगू बढ़ने की आशंका (Dengue cases increase in monsoon season) होती है. स्वास्थ्य विभाग ने भी इस मौसम में डेंगू से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने को कहा है. साथ ही जिस क्षेत्र में डेंगू रोगी पाए जा रहे हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही. वर्तमान में स्थिति सामान्य बनी हुई है.