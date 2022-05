देहरादूनः उत्तराखंड के चंपावत सीट पर उपचुनाव (Champawat by election) के लिए आचार संहिता लागू (Code of Conduct implemented in Champawat seat) कर दी गई है. निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं. वहीं, निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियां मुस्तैदी के साथ कर रहा है. चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है.

बता दें कि चंपावत सीट पर होने वाले उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami candidate) चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी (Nirmala Gehtodi Candidate) को अपना उम्मीदवार बनाया है. चंपावत सीट पर 31 मई को मतदान होंगे जबकि 3 जून को मतगणना होगी. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारी कर ली है, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है.

चंपावत उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या (Chief Electoral Officer Sowjanya) ने बताया कि उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन किए जाएंगे. 17 मई तक नाम वापसी व 31 मई को मतदान होंगे. मतदान की गणना 3 जून को होगी. इसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों का चयन कर लिया गया है, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा सके.