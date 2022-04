चंपावतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत उपचुनाव (Champawat by election) का रोड शो से आगाज किया. सीएम धामी ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो (Road show from Banbasa to Tanakpur) किया. सीएम धामी सुबह 10ः30 बजे हेलीकॉप्टर से बनबसा स्टेडियम पहुंचे. बनबसा से टनकपुर तक रोड शो के बाद वह टनकपुर के गांधी मैदान (Gandhi Maidan of Tanakpur) में पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया.

सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 47 सीटें जिताकर इतिहास बनाने का कार्य किया है. चुनाव से पहले मुझे पूरा विश्वास था कि प्रदेश में हमारी सरकार फिर आएगी. मैं पीएम मोदी जी एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फिर एक बार आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया. चुनाव परिणाम आने के बाद मेरी पार्टी के कई सम्मानित विधायकों ने मुझे उनकी सीट से लड़ने का न्योता दिया, लेकिन मेरा शुरू से ही चंपावत सीट से लड़ने का मन था.

चंपावत में CM धामी का मेगा रोड शो.

आगे उन्होंने कहा कि यह मां पूर्णागिरि और शारदा मैया की ही इच्छा है जो मैं आप लोगों के बीच आया हूं. हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व में अनेक विकास के कार्य संचालित किए हैं. टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन सर्वे हेतु केंद्र सरकार द्वारा 29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं, रोड शो के दौरान सीएम के साथ सांसद अजय टम्टा और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे.

घोषणाएंः वहीं, सीएम धामी ने टनकपुर के विभिन्न गांव में शारदा नहर के कारण हो रहे भूमि कटाव के लिए 11 करोड़ की धनराशि से राहत कार्य करने की घोषणा की. साथ ही टनकपुर बीटेक कॉलेज को ट्रिपल आईटी कॉलेज बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने, चंपावत में एआरटीओ कार्यालय खोलने, बनबसा में मिनी स्टेडियम की स्थापना, अमोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, मंच उप तहसील में शीघ्र कार्य प्रारंभ और मांग पूर्णागिरि व देवीधूरा मंदिर क्षेत्र का विकास सहित करोड़ों की विभिन्न योजनाओं की घोषणा की.