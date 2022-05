चमोलीः चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला (death row of pilgrims) रुकने का नाम नहीं ले रहा है. आज भी बदरीनाथ धाम की यात्रा पर आए दो तीर्थयात्रियों की हृदयगति रुकने से मौत (Two more devotees died in Badrinath Dham) हो गई है. वहीं, बीते मंगलवार को भी जोशीमठ और बदरीनाथ में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी.

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के जिला सीकर की रहने वाली महिला रामप्यारी और एक अन्य व्यक्ति की हृदयगति रुकने से मौक हो गई है. पुलिस द्वारा अभी मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है. दोनों की मौत का कारण हार्टअटैक बताया जा रहा है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी जोशीमठ भेज दिया गया है.

उत्तराखंड स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार, अबतक चारधाम यात्रा में 23 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी. वहीं, आज बदरीनाथ धाम में दो श्रद्धालुओं की मौत के बाद यह आकंड़ा 25 पहुंच चुका है. ज्यादातर श्रद्धालुओं की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन बदरीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग के साथ ही दोनों जिलों के जिला अस्पतालों में अभी भी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं की गई है.

यमुनोत्री पैदल मार्ग में सबसे ज्यादा मौतेंः सबसे ज्यादा यमुनोत्री पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है. अभी तक यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 11 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है. जबकि, गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए 3 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है. वहीं, केदारनाथ में 6 यात्रियों की जान गई है.