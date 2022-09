हल्द्वानी: हर महीने पहले मंगलवार को लगने वाला तहसील दिवस अब केवल खानापूर्ति बनकर रह गया है. हल्द्वानी में आयोजित तहसील दिवस (Tehsil Diwas in Haldwani) में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, लेकिन कई अहम विभागों के अधिकारी नदारद (Officer absent in haldwani tehsil diwas) रहे. जिसकी वजह से फरियादियों में रोष देखने को मिला. एसडीएम ने नदारद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश (Instructions for action against missing officers) दिए हैं.

फरियादियों ने कहा विधवा, दिव्यांग पेंशन सहित कई समस्याओं को लेकर जनता तहसील पहुंच रही है. जहां एसडीएम और तहसीलदार तहसील में मौजूद तो हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी नदारद हैं. ऐसे में तहसील दिवस केवल खानापूर्ति बनकर रह गया है. फरियादियों ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

शिकायतकर्ताओं ने कहा तहसील दिवस पर फरियादी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से विभाग के अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं. जिसके चलते एक छत के नीचे फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है. अधिकारी तहसील दिवस में रुचि नहीं ले रहे हैं. जिसका नतीजा है कि फरियादियों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.

उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कहा तहसील दिवस के मौके पर फरियादियों की समस्या सुनी जाती है. कई बार ऐसी समस्या आ रही है कि संबंधित विभाग के अधिकारी तहसील दिवस पर नहीं पहुंच रहे हैं. पूर्व में भी इन अधिकारियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी, लेकिन आज भी कुछ विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं.

वहीं, चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस (Tehsil Diwan in Karnprayag Block Auditorium) में डीएम हिमांशु खुराना ने फरियादियों की समस्याएं सुनी (DM Himanshu Khurana listened to complainant problems). तहसील दिवस में सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, भूमि का मुआवजा, क्षतिग्रस्त रास्ते, पेंशन आदि से जुड़ी 82 शिकायतें दर्ज हुई. जिनमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया.

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को जन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए. डीएम ने कहा शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए. जिन कार्यों लिए बजट की आवश्यकता है, उसका प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें. तहसील दिवस में सहायक निबंधक सहकारिता के मौजूद न रहने पर जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक संबंधित अधिकारी के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए.