चमोली: फूलों की घाटी(Valley of Flowers) में पैर फिसलने से खाई में गिरे पर्यटक के लिए चमोली पुलिस (Chamoli Police) देवदूत बनकर सामने आई. चमोली पुलिस ने पहले पर्यटक को रेस्क्यू (Tourist Rescue in the Valley of Flowers) किया. उसके बाद जवानों ने जोखिम भरे रास्तों को पार कर पर्यटक को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई.

बता दें बंगाल से आये पर्यटक सुभाष घोष निवासी, दक्षिण 24 परगना फूलों की घाटी घूमने के लिए पहुंचे थे. फूलों की घाटी में भ्रमण के दौरान अचानक सुभाष घोष का पैर फिसल गया. जिसके कारण वे खाई में गिरने से चोटिल होकर बेहोश हो गए. घटना की सूचना मिलते ही चौकी घांघरिया के पुलिसकर्मी और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची.

फूलों की घाटी में बंगाल के पर्यटक के देवदूत बनी पुलिस

जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने चोटिल पर्यटक को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला. उसके बाद कंडी के सहारे पर्यटक को कठिन रास्तों से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरिया पहुंचाया. जहां पर्यटक का प्राथमिक उपचार किया गया. बाद में पर्यटक को हेलीकॉप्टर की सहायता से गोविंदघाट पहुंचाया गया.