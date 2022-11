चमोली: बदरीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास स्कूटी सवार दो युवकों की अभी तक खोजबीन (Two youths missing on scooty are not informed) न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. नाराज लोगों ने पीपलकोटी में धरना प्रदर्शन (protest in peepalkoti) कर घंटों जाम लगाया. जिसके कारण बदरीनाथ आने जाने वाले तीर्थयात्रियों सहित अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. मौके पर तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक चमोली ने परिजनों को मामले में जल्द कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया. जिसके बाद जाम खुलवाया गया.

सोमवार को पीपलकोटी मुख्य बाजार में परिजनों व स्थानीय नागरिकों ने विगत एक सप्ताह से अधिक स्कूटी सवार दो युवकों की खोजबीन न होने से शासन प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान नाराज लोगों ने बदरीनाथ हाईवे तीन घंटे से अधिक समय तक जाम लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. इस दौरान बदरीनाथ हाईवे पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही.

बता दें बीते शुक्रवार 28 अक्टूबर को पीपलक़ोटी और गणाई निवासी दो स्कूटी सवार रघुवीर और लोकेश बदरीनाथ की तरफ जा रहे थे. हनुमान चट्टी के पास सड़क किनारे यह स्कूटी गिरी मिली, जिसके बाद से दोनों युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया है. एसडीआरएफ को एक युवक का कपड़ा पहाड़ी पर फंसा मिला. पहाड़ी के नीचे अलकनंदा नदी का तेज बहाव होने के कारण बहने का अंदेशा लगाया जा रहा है. परिजनों के अनुसार पुलिस ने सर्च अभियान में देरी की. जिससे आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने आज हाईवे जाम कर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है.